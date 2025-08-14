Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 24. Yıl Dönümünde Mesaj Yayımladı

AK PARTİ’NİN 24. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Ak Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milletvekili Ölmeztoprak, “14 Ağustos 2001’de ‘Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek yola çıkan Ak Parti, 24. kuruluş yıl dönümünde bir kez daha milletimizin gönlünde yerini pekiştirmenin haklı gururunu yaşıyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

HALKA HİZMET ANLAYIŞI

Mesajında, “Kurulduğu günden bugüne, ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ düsturuyla hareket eden partimiz, her adımını milletimizin duası ve desteğiyle atmış, sadece seçimleri kazanmakla kalmayıp Türkiye’yi değiştirecek icraatlara imza atmıştır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerji bağımsızlığına kadar birçok alanda önemli adımlar atıldığını belirtti.

24 YILDIR SÜREN MÜCADELE

“Ak Parti, 24 yıldır milletin umudu, geleceğin teminatı ve icraatın adresi olmayı sürdürmektedir” diyen Ölmeztoprak, bu süreçte vesayetle mücadelenin, terör ile kararlılığın, krizlerle başa çıkma iradesinin ve zor günlerde bile millete destek olma anlayışının hikayesinin yaşandığını vurguladı. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin püskürtülmesi ve 6 Şubat’taki felakette gösterilen dayanışma da bunların örnekleri arasında yer alıyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Bugün için, “huzurun, güvenin ve kardeşliğin daim olduğu terörsüz bir Türkiye” hedefinin belirtildiğini söyleyen Milletvekili Ölmeztoprak, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yatırımların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. “Yeni yollar, hastaneler, okullar, teknoloji merkezleri ve sosyal projelerle ülkemizin her köşesinde hizmet zinciri büyüyecektir” dedi.

Gençlerin enerjisi, kadınların azmi ve teşkilatların fedakarlığı ile milletin hedeflerine ulaşması için çalışmalara devam edeceklerini belirten Ölmeztoprak, “Bu büyük dava, 24 yıldır olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimizin iradesini merkeze alan, değerlerinden güç alan, hizmette sınır tanımayan anlayışla yoluna devam edecektir” dedi.