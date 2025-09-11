Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Anamur Adalet Sarayı’nı ziyaret etti

ANAMUR ADALET SARAYI ZİYARETİ

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, yenilenen Anamur Adalet Sarayı’nı gezerek İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı’dan bilgi aldı. Kıratlı, AK Parti Anamur İlçe Başkanı Burak Bulut ve diğer üyeleriyle birlikte adalet sarayını inceledi. Ailesiyle yaşadığı trafik kazasından sonra görevine dönen Başsavcı Çatlı’yı ziyaret eden Kıratlı, ona geçmiş olsun dileklerini sundu.

BAŞSAVCI ÇATLI’YA TEŞEKKÜR

Kıratlı, Başsavcı Çatlı’nın kaza sürecindeki azmini ve yeni binanın yapımındaki çabalarını takdir etti. Çatlı’dan bilgi alarak inşaat sürecini yakından takip ettiklerini aktaran Kıratlı, “Bu eserin Anamur’a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’a, Bakan Yardımcımız Ramazan Can’a, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na ve Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı’ya teşekkür ederim” dedi.

YENİ ADALET SARAYI MODERN HİZMET SUNACAK

Kıratlı, başsavcının projelendirme aşamasından ihale ve yapım sürecine kadar gösterdiği çabaların, Aralık ayında başlayan yapım sürecinin Temmuz ayında binanın hizmete girmesiyle sonuçlandığını belirtti. Çevre düzenlemesi ve arşiv çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kıratlı, yeni adalet sarayıyla Anamur’da adalet hizmetlerinin daha modern, hızlı ve etkin bir şekilde sunulacağını vurguladı. Ayrıca, 1 yıl önce kurulan Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu yeni bina sayesinde iş yükünü etkili şekilde karşılayabileceğini belirtti. Eski binanın da ek bir bina olarak faaliyete devam edeceğini ifade eden Kıratlı, “Bu eser, adaletin ve güvenin ilçemizdeki sembolü olacak” şeklinde konuştu.