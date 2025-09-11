AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Anamur Adalet Sarayı’nı ziyaret etti

ALİ KIRATLI ANAMUR ADALET SARAYI’NDA DÜZENLİ ZİYARET

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, yenilenen Anamur Adalet Sarayı’nı ziyaret ederek İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı’dan bilgi aldı. Kıratlı, AK Parti Anamur İlçe Başkanı Burak Bulut ve beraberindeki heyet ile birlikte büyük oranda tamamlanan adalet sarayını inceledi. Kaza geçiren Başsavcı Çatlı’yı ziyaret eden Milletvekili Kıratlı, “Geçmiş olsun” dileklerini iletti. Kıratlı, Başsavcı Çatlı’nın kaza sürecindeki direncini ve yeni hizmet binasının yapımındaki gayretlerini takdir ettiğini belirtti.

İNŞAAT SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Milletvekili Kıratlı, Başsavcı Çatlı’dan bina inşaat süreci hakkında bilgiler almayı sürdürdü. Kıratlı, “Bu eserin Anamur’a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’a, Bakan Yardımcımız Ramazan Can’a, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na ve Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı’ya teşekkür ederim” dedi. Kıratlı, başsavcının projelendirme aşamasından ihale ve yapım sürecine kadar gösterdiği yoğun gayretin, Aralık ayında başlayan yapım sürecinin Temmuz ayında binanın aktif hale gelmesiyle sonuçlandığını ifade etti. Ayrıca, çevre düzenlemesi ve arşiv çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

MODERN ADALET HİZMETLERİ SUNULACAK

Milletvekili Kıratlı, yeni adalet sarayının hızlı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte Anamur’da adalet hizmetlerinin daha modern, hızlı ve etkin şekilde sunulacağını vurgu yaptı. 1 yıl önce kurulan Ağır Ceza Mahkemesi’nin ciddi iş yükünü üstlenecek kapasite ve donanım sahibi olan bu binanın hizmete sunulduğunu belirten Kıratlı, eski binanın ek bina olarak faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. “Bu eser, adaletin ve güvenin ilçemizdeki sembolü olacak” şeklinde konuştu.