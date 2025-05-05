Ak Parti Milletvekili Arınç, Etkinlikteydi

ETKİNLİKTE VATANDAŞLARLA BULUŞMA

Ak Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa’nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen hayır yemeği ve hıdırellez etkinliğine katıldı. Arınç, programlar sırasında Durhasan ve Sayık mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bu ziyaretinde ona Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve AK Parti Demirci İlçe Başkanı Nurullah Akgün de eşlik etti. Burada, Arınç ve Kara, vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunları hakkında bilgi aldı.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Arınç, etkinliklerin ardından geçen yıl İzmir’deki orman yangınında şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş’ın Durhasan Mahallesi’ndeki ailesini de ziyaret etti. Bu ziyaret, Arınç’ın bölge halkıyla olan bağını güçlendiriyor.