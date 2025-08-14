Ak Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Arapgir’de Hayvancılığın Önemini Vurguladı

BÖLGESEL TARAMA VE HAYVANCILIĞIN ÖNEMİ

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Arapgir ilçesinin Sarıçiçek Yaylası’nda küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile bir araya geldi. Bu buluşmada, tarım ve hayvancılığın bölge için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Ölmeztoprak, bölgedeki güneş enerjili gölgelik ve sondaj suyu sisteminin üretime olan katkılarını yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında, küçükbaş hayvan yetiştiricileri Seyfettin Aslan ve Reşat Koçdağ, Milletvekili Ölmeztoprak’a teşekkürlerini ilettiler. Altyapı ve mera kiralama imkanlarının kendileri için çok önemli olduğunu belirten yetiştiriciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da minnettarlıklarını dile getirdiler. Ölmeztoprak, bölgenin Erzincan-Sivas-Malatya üçgeninde yer aldığını ve bu bölgede hem düz otlak alanları hem de yaylacılık geleneğinin yaşatıldığını ifade etti.

Milletvekili Ölmeztoprak, AK Parti hükümetleri döneminde tarım ve hayvancılık alanında önemli altyapı ve desteklerin sağlandığını hatırlattı. “Üreticimiz bugün mera kiralama usulüyle hayvancılık yapabiliyor, modern sulama ve enerji sistemlerinden yararlanabiliyor. Bu imkanlar sayesinde üretim maliyetleri düşerken verimlilik de artıyor,” şeklinde konuştu. Güneş enerjisiyle çalışan gölgelik ve sondaj suyu sisteminin, üreticilerin suya erişimini kolaylaştırdığına değinen Ölmeztoprak, bu uygulamanın çevre dostu yönüne de vurgu yaptı.

Dünya Bankası projeleri kapsamında yayladaki altyapıyı güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ölmeztoprak, mevcut jeneratör ve malzeme desteklerinin yanı sıra konteyner kentlerde boşalan konteynerlerin Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilerek üreticilere tahsis edilmesine yönelik planların devam ettiğini aktardı.

Yayla ziyaretinin ardından Milletvekili Ölmeztoprak, yeni göreve başlayan Arapgir Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan’ı makamında ziyaret etti. Bu görüşmede, üreticilerin talepleri paylaşıldı ve ilçedeki tarım-hayvancılık faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ölmeztoprak, Malatya’nın bereketli meralarının hem üretim hem de kültürel değerler açısından önemli olduğunu yineledi.