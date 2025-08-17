Haberler

Ak Parti Milletvekili Kadem Mete Kazada Yara Almadı

KAZA BİLGİLERİ

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete’nin yer aldığı araç, bir trafik kazasında yer aldı. Mete, kazayı herhangi bir yaralanma olmadan geçirdi. Akşam saatlerinde Muğla’da Seydikemer-Fethiye Karayolu üzerinde gerçekleşen olayda, Kadem Mete’nin de bulunduğu otomobil, zincirleme trafik kazasına dahil oldu.

MADDİ HASAR VE SORUŞTURMA

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Ancak, araç sürücüleri ve yolcular kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.

