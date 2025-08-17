Ak Parti Milletvekili Kadem Mete Kazayı Atlattı

KAZA DETAYLARI

Ak Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete’nin yer aldığı araç, bir trafik kazasında yer aldı. Mete, bu kazayı herhangi bir yara almadan atlattı. Olay, Seydikemer-Fethiye Karayolu üzerinde akşam saatlerinde gerçekleşti.

ARAÇLAR ARASINDA ÇARPITMA OLAYI

Edinilen bilgilere göre, 34 GDB 730 plakalı otomobil ile 48 ANM 746 plakalı ve içerisinde Kadem Mete olan 48 KM 953 plakalı otomobil çarpıştı. Bu çarpışmanın sonucunda araçlarda maddi hasar oluştu ancak sürücüler ve yolcular kazayı yara almadan atlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından ilgili makamlar tarafından konu ile ilgili bir soruşturma başlatıldı.