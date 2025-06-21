AK Parti Milletvekili Ziyaret Etti

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AĞIN İLÇESİNDE BELEDİYE YETKİLİLERİYLE BULUŞTU

Ak Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Ağın ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında bir çay bahçesinde düzenlenen “Danışma Meclisi Toplantısı”na katıldı. Toplantıya Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, AK Parti Ağın Başkanı Vedat Pasinli, AK Parti Ağın Kadın Kolları Başkanı Zeynep Özdeğer, AK Parti Ağın Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

TOPLANTIDA YEREL SORUNLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Bu toplantıda ilçeyle ilgili mevcut sorunlar, talepler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Nazırlı, toplantının ardından ilçeyi daha yakından tanımak amacıyla esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında halka sıcak sohbetler gerçekleştirerek, onların sorunlarını dinledi.