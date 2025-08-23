Ak Parti Milletvekilleri Köyleri Ziyaret Etti

KÖY ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ak Parti’nin Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde köy ziyaretleri yaptı. Şahin’in basın ofisinden alınan bilgilere göre, ziyaret programı kapsamında milletvekilleri, Eskipazar’da Mutaflar, Ova, Bulduk, Deresoblan, Köyceğiz, Arslanlar, Yazıkavak (Keçeler Mahallesi), Budaklar, Adiller, Ozan, Beytarla, Hamzalar, Çaylı (Gövez Mahallesi), Kabaarmut, Yürecik (Muamlar Mahallesi) ve Sofular (Salmanlar Mahallesi) köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca Ovacık’ta Boyalı, Şamlar, Küçüksu, Çukur, Ganibeyler, Pürçükören, Abdullar ve Yeniören köylerinde de vatandaşlarla buluştular.

TALİPLERİ DİNLEME VE BİLGİ VERME

Ziyaretlerde, milletvekilleri köy sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinleyerek, bu bölgelerde gerçekleştirilen yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi sundu. Şahin, köy ziyaretlerinde hemşehrilerinin dostluk ve gönül zenginliğini bir kez daha gördüklerini belirterek, “Devletimizin yatırımlarını köylerimize taşımak ve milletimizin taleplerine çözüm üretmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin duası ve desteği yolumuzu aydınlatıyor.” şeklinde konuştu.

KESKİNLILIÇ’TAN YATIRIMLAR VURGUSU

Eskipazar ve Ovacık’taki ziyaretlerinde köylülerin taleplerini dinleyen Keskinkılıç ise, “Tarımdan altyapıya, sosyal hizmetlerden kültürel değerlere kadar her alanda yatırımlarımız artarak sürecek. Hemşehrilerimizin yanında olmaya ve onların sesini Ankara’ya taşımaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Ziyaretlere ayrıca AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, ilçe başkanları, il genel meclisi üyeleri ve partililer katıldı.