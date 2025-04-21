Haberler

Ak Parti MKYK Bugün Toplantı Yapacak

AK PARTİ MKYK TOPLANTISI GÜNDEMİ

Ak Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı, bugün AK Parti Kongre Merkezi’nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki bu toplantıda, hem yerel hem de ulusal konuların ele alınması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇALIŞMALARI VE EKONOMİ GÜNDEMDE

Toplantının ana gündem maddesinin, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu sonrası “Terörsüz Türkiye” çalışmalarındaki son durumun olacağı belirtiliyor. Bu çalışmaların gelecekteki sürecinin planlaması MKYK’da değerlendirilecek. Ekonomi ile ilgili atılan adımların da ele alınacağı toplantıda, özellikle 2026 sonunda ulaşılması beklenen tek haneli enflasyon hedeflerine dair atılan adımlar ve bunların sonuçları tartışılacak.

CHP EYLEMLERİ VE ORTA DOĞU’DAKİ OLAYLAR

Toplantıda, CHP tarafından gerçekleştirilen eylemler de gündeme gelecek. Ayrıca, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının yanı sıra, Suriye üzerinden Türkiye’ye yönelik mesajların da masaya yatırılması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaelispor Süper Lig’e Geri Döndü

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmenin gururunu yaşadıklarını ve bu başarının kent ekonomisi ile halkın mutluluğuna katkı sağladığını vurguladı.
Haberler

İnegöl’de Sahte Alkol Koması Yaşıyor

İnegöl'de sahte alkol tüketen 61 yaşındaki bir adam hastaneye kaldırıldı ve durumu ağırlaşıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.