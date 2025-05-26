AK Parti MKYK Toplandı: Bahçeli’nin Adaylığı Kıymetli

TOPLANTIDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), toplandı. Toplantı, saat 16.10’da AK Parti Konferans Salonu’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin açıklama yapıyor. Yeni anayasa tartışmaları bağlamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda dikkat çekici ifadeler öne çıkıyor. Daha önce Devlet Bahçeli, “Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı’nın yolundan caymaya hakkı yoktur” demişti. Bu açıklamanın çok kıymetli olduğunu belirten Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu siyasi birikim ve liderlik kapasitesi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazinedir. Dolayısıyla devam etmesini arzu ederiz.” ifadelerini aktardı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye konusunda, silah bırakmanın sahada somut olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, “MİT ve TSK, sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturuyor. Her aşama kontrol edilecek.” dedi. Çelik’in değerlendirmelerine göre, “Terörsüz Türkiye” konusunun yakından takip edildiği, terör örgütünün tüm uzantılarıyla silah bırakmasının elzem olduğu ifade ediliyor. Irak hükümetiyle anlaşmalar çerçevesinde yürütülen diyalogların sürdürülmekte olduğunu belirtirken, “Suriye’de de terör yapılanmasının sona ermesi gerekiyor.” diye ekledi.

ANAYASA TARTIŞMALARI VE BAHÇELİ’NİN ROLÜ

Anayasa konularına yönelik, Cumhurbaşkanının yeniden aday olup olmaması ve parlamenter sistemin ön şartları ele alındı. Türkiye’nin parlamenter sistem döneminde yaşadığı krizlere dikkat çeken Çelik, “Sayın Bahçeli’nin açıklaması son derece değerli. Biz cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini birinci öncelik olarak, tabii ki isteriz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, adaylık tartışmalarının bu meseleden ayrı olduğunu da belirtti.

İSRAİL’İN TEHDİTİ VE SÜREÇLER

Çelik, İsrail’in bu dönemde istikrarsızlaştırıcı bir unsur olduğunu ifade ederek, “İsrail’in saldırganlığı Suriye’yi ve bölge barışını tehdit eden birinci etken.” diye vurguladı. Ayrıca, uluslararası hukukun ihlalini ve devam eden katliamları eleştirirken, “Artık herkesin net gördüğü Netanyahu ve ekibinin uluslararası hukuk önünde yargılanmaktan kaçmak için on binlerce insanı katliama gönderdiği bir soykırım.” ifadelerini kullandı. İngiltere’nin ticaret anlaşması müzakerelerini askıya almasından ve Avrupa’dan yükselen seslerden de bahsetti, ancak somut adımların atılması gerektiğine dikkat çekti.