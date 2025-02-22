AK Parti MKYK’ya Sinan Akçıl ve Mesut Özil

ANKARA 8. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ

AK Parti’nin düzenleyeceği Ankara 8. Olağan Büyük Kongresi için heyecan zirveye ulaşıyor. “Adında AK ışığında istikrar” temasıyla gerçekleşecek olan bu kongrede, parti yönetiminde köklü değişikliklerin yapılması bekleniyor. Bu sefer, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile genel başkan yardımcılıklarında önemli revizyonlar yapılması gündeme geliyor. Kongreye dair bütün hazırlıklar son aşamaya gelirken, değişimle ilgili dikkat çekici bir kulis bilgisi ortaya çıktı.

SİNAN AKÇIL VE MESUT ÖZİL AK PARTİ MKYK’DA

tv100 canlı yayınında gazeteci Sinan Burhan, ünlü sanatçı Sinan Akçıl ve tanınmış futbolcu Mesut Özil’in AK Parti MKYK’sında yer alacağını açıkladı. Burhan, “İki tane isim söyleyeceğim size, bir Mesut Özil iki Sinan Akçıl. Osman Gökçek, Derya Ayaydın, Emre Cemil Ayvalı, Bülent Turan, Mevlüt Çavuşoğlu, Kürşad Zorlu… Ama manşet Mesut Özil ile Sinan Akçıl” ifadelerini kullandı. Burhan, bu iki ismin spor ve sanat camiasında önemli figürler olduklarına dikkat çekerek, AK Parti MKYK’sında yer alacakları bilgisine ulaştığını belirtti.