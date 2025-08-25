Ak Parti Muğla Vekili Ziyaretlerde Bulundu

ZİYARETLERİN DETAYLARI

Ak Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe ve Ula ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Otgöz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla’da da dev yatırımlara imza attıklarını belirtti. Karayolları, sağlık, kültür, spor ve gençlik projelerinin 13 ilçede hayata geçirildiğini bildirdi.

TURİZM HAREKETLİLİĞİ

Otgöz, “Tarihi ve kültürel mirasın turizme kazandırılması ve Muğla turizminin 12 aya yayılması için çalışıyoruz” diyerek bölgede turizm hareketliliğini artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca, “Adım adım ‘Terörsüz Türkiye’ yolunda ilerliyoruz. Artık önümüzde yeni bir sayfa açılmıştır. Büyük Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin, Türkiye Yüzyılı’nın kapıları ardına kadar aralanmıştır” şeklinde ifadeler kullandı.

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalarına devam ettiğini aktaran Otgöz, “Biz, Türkiye’nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Ne yapıyorsak Türkiye, milletimiz, istiklalimiz ve istikbalimiz için yapıyoruz” dedi.

ÜYE KABUL TÖRENİ

İlçe teşkilatlarıyla yaptığı toplantıların ardından mahalle başkanları ve muhtarlarla bir araya gelen Otgöz, AK Parti’ye yeni katılan kişilere rozetlerini takarak, partinin bir parçası olmalarının önemini vurguladı.