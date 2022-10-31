AK Parti MYK bugün toplanıyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

MYK toplantısı AK Parti Genel Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak.

Başörtüsü için anayasa teklifinin bu hafta Meclis’e sunulması beklenirken toplantıda bu çalışmayla ilgili değerlendirme yapılacak.

Masada çok sayıda konu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu açıkladı. Toplantıda bunun yansımalarının yanı sıra 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar da ele alınacak.

Karadeniz’de Rus gemilerinin saldırıya uğraması sonrası tahıl sevkiyatının askıya alınması da değerlendirilecek.

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklama yapması bekleniyor.