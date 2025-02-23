AK Parti MYK’da Yeni Görevlendirmeler Açıklandı

TOPLANTININ SONU

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nun ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK’da yer alan isimleri ve görevlerini duyurdu. Çelik, “Cumhurbaşkanımızın özellikle bugün yaptığı konuşmada insanlık ittifakı konusunda verdiği mesajlar son derece stratejiktir. Yapısal reformlar, Türk siyasetini devlet hayatımızı daha ileri taşıyacak” diye belirtti.

TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNDU

Çelik, MKYK toplantısının ilkini yaptıklarını ve tüm teşkilat mensuplarına emekleri için teşekkür ettiklerini ifade etti. “Büyük bir irade ortaya koydular. Ortaya çıkan tablo bir kez daha gösterdi ki AK Parti, en büyük gücünü milletimizden almaktadır.” dedi. Ayrıca Cumhur İttifakı’nın gücünün gittiği her yerde hissedildiğini, Devlet Bahçeli’ye de geçmiş olsun dileklerini iletti.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

AK Parti MYK’sının yeni üyeleri şu şekildedir: Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş; Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı; Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş; Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz; Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar. Ayrıca Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya; Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşad Zorlu; Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya; Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir; Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi; Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur; İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın; Mali İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken; Çevre ve Şehircilik Başkanı: Sevilay Tuncel; Ar-Ge Başkanı: Mustafa Şen; Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri; Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Hüseyin Yayman; Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan; Genel Sekreter: Eyyüp Kadir İnan.