AK Parti MYK toplanıyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Toplantıda, dış politika, terörle mücadele ve ekonomi başlıkları başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, NATO’ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında görüşme trafiği ele alınacak.

İletilen hassasiyet ve beklentilerden sonra durum değerlendirmesi yapılacak.

Suriye’nin kuzeyine harekat sinyali

Yurt içinde ve sınırların ötesinde başarıyla devam eden terörle mücadele operasyonları da toplantının ana başlıkları arasında yer alıyor.

Suriye’nin kuzeyine başlatılması beklenen yeni harekat da MYK gündeminde olacak.

Ekonomideki son gelişmeler ele alınacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda ekonomideki son gelişmeler de konuşulacak.

Fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve sonuçları gözden geçirilecek.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.