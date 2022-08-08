AK Parti MYK toplanıyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, Rusya lideri Putin’le Soçi’de yapılan görüşme; dar gelirli için atılacak yeni adımlar ve sosyal konut projesi ele alınacak. Cemevine provokatif saldırılar da toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, toplantıda Erdoğan, Soçi’de gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını kurmayları ile paylaşacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğinin ana hatlarını da anlatacak. 2023 seçimlerine 10 ay gibi kısa bir süre kalması nedeniyle toplantıda iç politikada yaşanan gelişmeler de geniş olarak ele alınacak.

14 Ağustos AKP’nin kuruluş yıldönümü için hazırlıkların da konuşulacağı MYK’da, ekonomiden sağlığa, KPSS sorularından provokatif saldırılara kadar pek çok konu başlığı masaya yatırılacak.

Ekonomide atılan adımlar da toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Erdoğan’ın talimatı ile çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak adına Türkiye’nin dört bir yanına giden parti teşkilatı izlenimlerini ve hazırladıkları raporu Erdoğan ile paylaşacak. Sosyal konut projesinin piyasalara yansımaları, kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlara etkileri değerlendirilecek. Vatandaşın talep ve beklentilerinin raporlar halinde Erdoğan’a sunulacağı toplantıda, dar gelirlilerin alım gücünün artırılması konusunda atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek.