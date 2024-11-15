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AK Parti MYK Toplantısı Sona Erdi

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PARTİYİ GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Toplantı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirildi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sona erdi. Bu önemli buluşmada, parti stratejileri ve gelecekte atılacak adımlar üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

KAMUOYUNA AÇIKLAMALAR YAPILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik’in yaptığı açıklamalar, parti içindeki gelişmeleri ve alınan kararları detaylandırmakta. Bu söylemler, partinin siyasetteki duruşunu ve hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

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