Ak Parti MYK Toplantısı Sonrası Açıklamalar

AK PARTİ MERKEZ YÜRÜTME KURULU’NDAN AÇIKLAMALAR

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı sonrası, terör örgütüyle yapılacağı iddia edilen pazarlıklarla ilgili eleştirilerde bulundu. Çelik, “Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için gelinen aşamayla ilgili değerlendirmelerimizi hassas bir şekilde yapıyoruz. Bütün bir süreci yakinen takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK-KÜRT-A RAP-BİRİKİNTİ VE BARIŞ SÜRECİ

Çelik, Türkiye’nin kendi içinde Türk, Kürt, Arap ve Alevi-Sünni birlikteliğini pekiştirmek amacıyla attığı adımların önemine vurgu yaptı. Terör oluşumlarını istikrarsızlaştırıcı unsurlar olarak gördüklerini dile getiren Çelik, tüm terör yapılarının bölgede kaldırılması gerektiğini belirtti. “Silahların terör örgütü tarafından bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesi, terör örgütünün Irak ve Suriye’deki bütün unsurlarıyla feshedilmesi” temeli yaklaşım olarak belirlediklerini açıkladı.

ŞEHİT AİLELERİNE SAYGI VURGUSU

Çelik, şehit ailelerine ve gazilere yönelik her türlü söylemde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. “Bu ülkenin geleceğine en sağlam adımlarla ilerlemesine yönelik her türlü fedakarlığınızın farkındayız” dedi. Şehit ailelerinin incitilmesine asla müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Çelik, “Kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğiz” diyerek tüm vatandaşların birlik ahengini koruma çabalarına dikkat çekti.

DİPLOMASİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası ilişkilerde güvenilir bir lider olduğunu savunan Çelik, CHP lideri Özgür Özel’in tutumunun yetersiz olduğunu öne sürdü. Ayrıca, uluslararası diplomasi ve iletişim konusundaki yeteneklerinin Türkiye için önem taşıdığını vurguladı. Çelik, durumun kritik olduğu dönemde akıllı diplomasi uygulanması gerektiğini belirtti.

SEÇİM GÜNDEMİ VE TARİHİ YOK

Son olarak Çelik, MYK’nın ve MKYK’nın seçim ile ilgili belirlediği bir tarih ve gündem bulunmadığını açıkladı. Ak Parti’nin önümüzdeki yıllardaki ajandasında bölgesel çözümler ve meseleler üzerinde yoğunlaşmanın söz konusu olduğunu belirtti. Seçim konusunun şu an için gündemde yer almadığını ifade etti.