AK Parti MYK Toplantısı Tamamlandı

TOPLANTI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik, medya mensuplarına açıklamalarda bulundu.

FAALİYETLERİN BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Çelik, konuşmasında, “Bugün Mali İşler Başkanı’mız sunum yaptı. Bu faaliyetlerimizin bütçesinin nasıl ele alınacağı bakımından sunumu dinledik” ifadelerini kullandı. Bu toplantıda belirlenen mali stratejilerin önemi vurgulandı.