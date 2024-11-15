AK Parti MYK Toplantısı Yine Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik’in konuşmasında, Mali İşler Başkanı’nın sunumu hakkında konuşarak, “Bugün Mali İşler Başkanımız sunum yaptı. Bu faaliyetlerimizin bütçesinin nasıl ele alınacağı bakımından sunumu dinledik,” dedi. Ayrıca, ilçe kongrelerinin dinamizmine değinerek, bayrak yarışı niteliğinde olan süreçte yeni göreve gelen arkadaşların duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İLÇE VE İL KONGRELERİ

Çelik, teşkilatların önemine dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iç cepheye yönelik çağrılarının hedeflendiğini belirtti. Ramazan sonrası il kongrelerinin takviminin açıklanacağını vurguladı. Kadın ve gençlik kollarının kongrelerinin de başladığını belirten Çelik, bu süreçte yoğun katılım beklediklerini söyledi. İç cephe güçlendirme siyasetinin devam edeceğini ifade eden Çelik, muhalefetin Cumhur İttifakı’na yönelik açıklamalarının gündemlerinde yer almadığını aktardı.

KKTC’NİN ÖNEMİ

KKTC’nin 41. yılı için de konuşan Çelik, “KKTC egemen bir devlet olarak milletimizin göz bebeğidir,” diyor. Geçmişte yaşanan zorluklara rağmen KKTC’nin varlık mücadelesini sürdürdüğünü belirten Çelik, “Her zaman yanında olduk ve bundan sonra da olacağız,” diye ekliyor. Ayrıca, toplantılarda ilk gündem maddesinin Gazze olduğunu belirten Çelik, “Bütün dinleri bütün insanları tehdit eden bir şebeke ile karşı karşıyayız,” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETİN SPEKÜLASYONLARI

BRICS toplantısının ardından muhalefetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, Türkiye’nin yön değiştiriyor şeklindeki yorumların doğru olmadığını söyledi. Türkiye’nin kendi tarihine bağlı olarak bütün platformlarda politikalarını sürdürdüğünü ve müstakil politikaların benimsenmesinin önemine değindi. Çelik, iklimle ilgili olarak gelişmiş ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti. “Bugün iklim konusunda herkesin sorumluluğu vardır ama dünyayı asıl kirleten gelişmekte olan ülkelerin politikalarıdır,” diyor.

CHP’NİN YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI

CHP’nin yerel seçim politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Çelik, “CHP genel başkanı özel, yerel seçimler sonrası yaptığı hatayı ısrarla sürdürüyor,” dedi. CHP’nin kendi iç yönetimindeki sorunlara dikkat çekti. Eleştirilerini sert şekilde dile getiren Çelik, CHP’nin siyasi üslupsuzluk içerisinde olduğunu vurguladı. Siyasi etik ve ahlaka vurgu yaparak, bu tür yaklaşımların kamu düzenine zarar verdiğini ifade etti. Çelik, “Siyaset üretimindeki cari açık, siyasi üslupsuzlukla kapatılamaz,” şeklinde son sözlerini belirtti.