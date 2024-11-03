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“AK Parti’nin 22. Yılı ve Mesajlar”

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AK PARTİ İKTİDARININ 22. YIL KUTLAMALARI

AK Parti’si yönetiminin 22. yılı dolayısıyla siyasiler çeşitli paylaşımlarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, “Devasa reformlara imza attık” ifadelerine yer verdi.

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerlediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002 tarihinde milletimiz tarafından atıldı” dedi.

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