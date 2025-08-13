Ak Parti’nin 24’üncü Yıl Dönümü

AK PARTİ’NİN KUTLU YIL DÖNÜMÜNE ÖVGÜLER

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, partisinin 24’üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. İl Başkanı Bakan, yaptığı açıklamada, “14 Ağustos 2001’de, milletimizin umudu, demokrasimizin temeli olarak doğan AK Parti, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, 24 yılda Türkiye’yi yepyeni ufuklara taşıdı” dedi.

Başarı Destanı ve Reformlar

Bakan, ayrıca bu yürüyüşün, milletin iradesiyle yazılan bir başarı öyküsü haline geldiğini belirtti. “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, vesayet zincirleri kırıldı, milli iradenin önündeki engeller kaldırıldı” ifadesini kullandı. Devlet ile millet arasındaki mesafelerin kapandığını ve demokrasinin güçlendiğini vurguladı. Yapılan reformlarla adalet, sağlık, ulaştırma, eğitim, enerji, ekonomi ve savunma alanlarında yapılmış hizmetlerin Türkiye’nin gücüne katkı sağladığını bildirdi.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Ali Bakan, Türkiye’nin kendi hedeflerini belirleyen ve bunları hayata geçirecek güce sahip bir ülke haline geldiğini ifade etti. “Türkiye Yüzyılı vizyonu, 24 yılın birikimiyle şekillenmiş, milletimizin ortak ideali haline gelmiştir” dedi. Türkiye’nin bölgede ve dünyada söz sahibi olmasının, milletin desteği ve Erdoğan’ın liderliği sayesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Teşekkür ve Anma Mesajı

Son olarak, Bakan, “Bugün de ilk günkü aşk ve heyecanla; birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde milletimizle yol yürümeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Kuruluşundan bu yana AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev alan arkadaşlarına ve partilerine destek veren millete şükranlarını sunduğunu belirterek, ebediyete uğurladığı kıymetli büyükleri rahmetle andığını da ekledi. – MALATYA