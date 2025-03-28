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Ak Parti’nin Bilecik Gönül Sofraları Buluşması

GÖNÜL SOFRALARI İFTAR PROGRAMI

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Gönül Sofraları’ iftar programı, AK Parti Merkez İlçe Başkanları ve yönetimlerini bir araya getirdi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen bu buluşma, teşkilat mensuplarının birlikteliğini ve dayanışmasını güçlendiriyor.

TEŞKİLAT ÜYELERİ BİR ARADA

Programa, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda teşkilat üyesi katıldı. İl Başkanı Yıldırım, iftar programına katkı sağlayan ve katılan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederken, “Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlediğimiz bu iftar programında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Bu birliktelik, teşkilatımızın gücünü ve dayanışmasını bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

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