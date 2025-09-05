Ak Parti’nin Hizmeti Millet İçilerdir

HİZMETKARLIK ANLAYIŞI

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Bizim yaptığımız iş milletimize hizmetkarlıktır” ifadesiyle, partinin misyonunu vurguladı. Uşak İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Yavuz, burada yaptığı açıklamasında Ak Parti’nin her zaman halkın arasında yer aldığını ifade etti. “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” etkinliği çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Yavuz, partinin millet tarafından kurulduğunu ve tabelasının da bu millet tarafından asıldığını söyledi.

DAVANIN NEFERİ OLMAK

Yavuz, “Bizim yaptığımız iş milletimize hizmetkarlıktır. Biz makamları amaç olarak gören insanlar hiç olmadık. Makamlar bizim için ancak birer araç olabilir” diyerek, davanın mensubu olmanın en büyük makam olduğunu belirtti. “Nerede bulunursak bulunalım, bu davanın neferleri olarak üzerimize düşeni yapmanın derdi içinde olduk, bundan sonra da olmaya çalışacağız” dedi. Ak Parti hükümetleri döneminde birçok proje ve hizmetin hayata geçirildiğini de söyleyen Yavuz, bu projelerin önemine dikkat çekti.

BİR ADIM DAHA İLERİDE

Yavuz, Türkiye’nin bugün gelmiş olduğu durumun, yapılan büyük eserlerin bir sonucu olduğunu kaydetti. Ekonomik alanda yaşanan sıkıntılara rağmen, bu sorunların büyük oranda geride kaldığını ve daha iyi bir tablonun ortaya çıkmaya başladığını gördüklerini aktardı. “Savunma sanayisinde, sağlıkta, eğitimde başka yerlerde ‘olmaz’ denilen birçok şeyin gerçekleştiğini görüyoruz” diyen Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki çalışmalara vurgu yaptı. Yavuz, “Çok şükür biz yarınlara bir başka ümitle bakıyoruz” şeklinde sözlerine devam etti.

PROGRAMDA BİR ARAYA GELİNDİ

Yavuz’un programına AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ve AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı. Bu katılımlar, partinin birlik ve beraberlik vurgusunu güçlendiriyor.