AK Parti’nin Yeni Yönetim Kurulu Açıklandı

AK PARTİ YENİ KADROLARLA YENİ DÖNEME GİRİYOR

Yeni bir döneme hazırlanan AK Parti, 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede yapmış olduğu konuşma ile birlikte, partinin yeni A takımı da belirlendi. AK Parti’nin yönetim yapısında yer alan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu da açıklandı. Bu yeni yönetimde sürpriz isimlerden biri olarak eski milli futbolcu Mesut Özil yer alıyor.

YENİ YÖNETİMDEKİ İSİMLER

AK Parti’ye yeni katılan; Kürşad Zorlu ve Ünal Karaman gibi isimler de partinin yeni yönetiminde bulunuyor. MKYK asil üyeleri arasında ise birçok değerli isim yer almakta. Aşağıda MKYK asil üyeleri listesi yer alıyor:

– Abdülkadir Develi

– Abdurrahman Akyüz

– Ahmet Baha Öğütken

– Ahmet Bilal Kıymaz

– Ahmet Büyükgümüş

– Ahmet Mücahit Arınç

– Ali İhsan Yavuz

– Ayşe Keşir

– Aziz Babuşcu

– Belgin Uygur

– Cengiz Tokmak

– Cihad Terzioğlu

– Çiğdem Karaaslan

– Derya Ayaydın

– Dursun Ataş

– Efkan Ala

– Erkan Güral

– Erkan Kandemir

– Eyyüp Kadir İnan

– Fahrettin Yahşi

– Fatih Sadullah Selman

– Fatih Şahin

– Fatma Betül Sayan Kaya

– Fadime Zehra Şener

– Gökhan Diktaş

– Halit Yerbakan

– Hamza Dağ

– Hasan Basri Yalçın

– Hayati Yazıcı

– Haydar Ali Yıldız

– Hilal Kalaycıoğlu Koç

– Hilmi Türkmen

– Hülya Terzioğlu

– Hüseyin Yayman

– İdris Nebi Hatipoğlu

– İsmet Gergerli

– Kürşad Zorlu

– Mahir Ünal

– Mehmet Kırmızı

– Mehmet Umut Tuncer

– Melek Duman

– Menderes Mehmet Tevfik Türel

– Mesut Özil

– Muhammed Faruk Acar

– Mustafa Demir

– Mustafa Elitaş

– Mustafa Hulki Cevizoğlu

– Mustafa Nedim Yamalı

– Mustafa Özkan

– Mustafa Şen

– Naim Makas

– Nihat Zeybekçi

– Nilhan Ayan

– Osman Gökçek

– Ömer Çelik

– Ömer Faruk Besli

– Ömer İleri

– Ömer Serdar

– Önder Matlı

– Sadettin Hülagü

– Selçuk Sümer

– Serap Yazıcı Özbüdün

– Serpil Kavrak

– Sevan Sivacıoğlu

– Sevilay Tuncer

– Seyithan İzsiz

– Temel Basalan

– Türk İslam Karakoç

– Umut Arman Sonay

– Ünal Karaman

– Veli Arslan

– Yusuf Ziya Yılmaz

– Zafer Sırakaya

– Zakir Avşar

– Ziya Serdar Kılıç