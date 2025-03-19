Ak Parti’nin Yetimler İçin Düzenlediği İftar

DÜNYA YETİM GÜNÜ’NDE BİN KİŞİLİK İFTAR ORGANİZASYONU

Ak Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, her yıl Ramazan ayının 15’inde kutlanan Dünya Yetim Günü nedeniyle düzenlenen bin kişilik iftar sofrasında yer aldı. Geleneksel olarak gerçekleştirilen bu etkinlikte, bin yetim çocuğun katılımı ile anlamlı bir iftar programı yapıldı. Nasıroğlu Külliyesi’nde organize edilen etkinlikte Başkan Şansi, yetim çocuklarla birlikte olmanın duygusunu yaşadığını ifade etti.

YETİMLER PEYGAMBER’İN EMANETİDİR

Başkan Şansi, yetimlerin Peygamber’in emaneti olduğunu vurguladı ve “Yetimler bizlere Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in emanetleridir. Biliyoruz ki yetim gülerse dünya güler. Yine biliyoruz ki yetimin çığlığı arşı titretir tıpkı bugün Gazze’de terör devleti İsrail’in yetim bıraktığı binlerce çocuğun arşı yırtan çığlığı gibi. Bu nedenle bugün bir arada olduğumuz Batman’daki yetim çocuklarımızın şahsında dünyadaki tüm yetim çocuklarımızın dualarında yer alabilirsek ne mutlu bizlere” dedi.

İFTAR SONRASI HEDİYE DAĞITIMI

İftar organizasyonu sonrasında Başkan Şansi, etkinlikte bulunan yetim çocuklara oyuncak hediye etti. Bu anlamlı organizasyon, yetimlerin toplumda dikkat çekilmesi gereken bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.