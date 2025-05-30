AK Parti Numan Kurtulmuş’u Aday Gösterdi

AK PARTİ MECLİS BAŞKANLIĞI ADAYINI GÖSTERDİ

AK Parti TBMM grubu, Meclis Başkanlığı için mevcut TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u aday gösterdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Abdulhamit Gül ile AK Parti’li milletvekilleri, Kurtulmuş’un Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunu Meclis Genel Sekreterliği’ne sundu.

SEÇİMLERİN ZAMANI VE ÖNEMİ

Güler, 28’inci yasama döneminin ilk kısmının tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, “Anayasamızın 94’üncü maddesi kapsamı içerisinde yasama döneminin ikinci kısmında kalan 3 yıllık süre için hem Meclis Başkanı hem de Meclis Başkanlık Divanı seçimleri olacak. Bu süreç, 28 Mayıs itibarı ile başlamıştı. Biz de bugün AK Parti grubu olarak 272 milletvekilimizin, yani tüm vekillerimizin imzasıyla birlikte Meclis Başkan adayı olarak İstanbul Milletvekilimiz Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey’i aday gösterdik” dedi.

NUMAN KURTULMUŞ’A TEŞEKKÜRLER

Güler, önümüzdeki hafta salı günü seçimin tamamlanacağını belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi birikimini, entelektüel donanımını ve 2 yıllık görev süresi boyunca diğer siyasi parti gruplarıyla kurduğu iş birliğini vurguladı. “Tüm bunların yanı sıra adil yönetim tarzı ile Numan Kurtulmuş gerçekten üstün bir görev ifa etti. Biz, bu 2 yıllık dönem içerisinde gösterdiği yakın, samimi iş birliği ile adil ve çözüm odaklı yönetim anlayışından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGU

Güler, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşma noktasında Meclis’in büyük bir görev üstlendiğini belirterek, “Meclis Başkanımızın öncülüğünde oluşturulacak komisyonlar, alt komisyonlar veya diğer çalışma yapılarına her türlü desteği vereceğimizi ve çalışmalara en üst düzeyde katkı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum” diye ekledi.