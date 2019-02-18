AK Parti o illerde adaylarını geri çekti

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin yerel seçimlerde yaptığı ittifak ile AK Parti, Iğdır ve Kırklareli’nde adaylarını geri çekti.

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerine yönelik aday listelerini YSK’ya vermeye başladı. AK Parti, belediyesi HDP’de olan ve MHP’nin kazanabileceği Iğdır ile yine MHP adayının güçlü olduğu Kırklareli’nde çıkardığı adayları geri çekti.

Milliyet, AK Parti ve MHP’nin yerel seçimlere dönük uzlaşarak protokole bağladığı Cumhur İttifakı’nın istatistiklerine ulaştı. Cumhur ittifakı; CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın ve HDP’nin kazanabileceği illerde de ittifakı genişletti.

Son şekli verilen duruma göre MHP 51 ilden daha önce aday göstermeyeceğini açıkladığı Rize dahil 15’inde adayını geri çekti. Bu iller Ağrı, Ardahan, Artvin, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hakkari, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, ve Yalova olarak sıralandı. AK Parti ise daha önce açıklanan Osmaniye dışında iki ilde daha adaylarını geri çekti. AK Parti, belediyesi HDP’de olan ve MHP’nin kazanabileceği Iğdır ile yine MHP adayının güçlü olduğu Kırklareli’nde çıkardığı adayları geri çekti. Genişleme kapsamında MHP bu illerdeki 18 ilçe belediyeyi de AK Parti’ye bıraktı. Böylece ittifakın genişleme işlemleri de tamamlanmış oldu. Çok konuşulan Karsta ise partiler kendi adaylarıyla yarışacak…

503 BÖLGEDE İTTİFAK

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı 503 bölgede, Millet İttifakına karşı yarışacak. Büyükşehirlerde AK Parti 27, MHP 3 belediye başkanı ile seçilme yarışı verecek. MHP 36 ilde, AK Parti ise MHP’nin çekildiği iller dahil toplam 75 ilde kendi adaylarıyla seçime katılacak.

İLÇELERDE DURUM

Cumhur İttifakı ilçelerde de uzlaştı. 519 metropol ilçenin 88’in de MHP’nin adayları sahada olacak. 431 ilçe Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti’ye bırakıldı. MHP, 51 ilin 403 ilçesinden 383’ünde aday gösterdi. 20 ilçeyi AK Parti’ye bıraktı. 386 beldenin ise 10’unu Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti’ye bırakan MHP, 376 adayla seçimde başkanlık için yarışacak. Toplam rakamlara göre MHP, 1389 belediyenin 886’sında aday çıkardı. Cumhur İttifakı ise 503 seçim bölgesinde Millet İttifakına karşı yarışacak.

21 KADIN ADAY

MHP, 2’si il olmak üzere toplam 21 kadını belediye başkanlığı için aday gösterdi. MHP’nin kadın adayları Tunceli ve Nevşehir’de yarışa katılacak. 14 ilçe, 5 beldede de kadınlar MHP adına seçilme mücadelesi verecek.

LİSTELER VERİLMEYE BAŞLANDI

Cumhur ittifakının bileşenleri AK Parti ve MHP, 31 Mart Seçimleri için YSK’nın belirlediği aday listelerinin teslimine ilişkin son günü beklemeden dün listelerini teslim etmeye başladılar. Listelerin tamamı bugün YSK’ya verilmiş olacak. Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti’nin seçime gireceği yerde, MHP il teşkilatları belediye başkan yardımcılıkları, belediye meclis üyelikleri için hazırladıkları isimleri AK Parti’ye verecek ve protokol altına alacak. MHP’nin seçime gireceği yerde ise AK Parti teşkilatları hazırladıkları isim listelerini MHP’ye verecek.

Bu arada MHP, bir gece genelgesiyle teşkilatlarına, aday listelerinin YSK’ya tesliminde izlenilecek yönteme ilişkin talimatlarını verdi.

NİSPİ TEMSİL UYGULANDI

AK Parti ve MHP, büyükşehir ve illerde belediye meclisleri konusunda da uzlaştı. Buna göre, seçim ittifakı yapılan yerlerde belediye meclis üyelikleri için de ortak liste hazırlanacak. Listeler, 2014’teki yerel seçim sonuçları üzerinde partilerin aldıkları oy oranları doğrultusunda “Nispi Temsil Yöntemi” uygulanarak hazırlandı. AK Parti’nin listeyi hazırladığı bazı yerlerde ilk iki, üç hatta dördüncü sırayı AK Parti, MHP’nin hazırladığı listelerde ise bazı yerlerde ise ilk sıra veya iki, üç, dördüncü sıralara MHP adayları yerleşti.

TRT