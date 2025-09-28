Ak Parti Polatlı İlçe Teşkilatı Toplantısı Yapıldı

DANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Ak Parti Polatlı İlçe Teşkilatı, önemli bir danışma toplantısı düzenledi. Toplantı, Ak Parti İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirildi ve burada AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, partililere gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

HALK HİZMETİ ÖZLÜYOR

AK Parti İlçe Başkanı İlhami Teke, halkın AK Parti belediyeciliğini özlem duyduğunu ifade etti. Teke, gerçek belediyeciliğin AK Parti tarafından sunulduğunu vurguladı. “Hizmet alamayan vatandaşlarımız AK Parti belediyeciliğini özlemiş durumda. Hemşerilerimizin bu isteğini kendimize emir telakki ediyoruz” şeklinde konuştu. Böyle devam eden Teke, “Sevdamız Polatlı. AK Parti bayrağını yeniden Polatlı Belediyesinde dalgalandıracağımızın sözünü veriyoruz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği yolda AK Kadrolar olarak azimle çalışıyoruz” şeklinde belirtti.

KATILIMFİYALI PARTİLİLER

Toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İbrahim Güzelgöz ile çok sayıda partili katıldı. Bu buluşma, teşkilatın birlik ve beraberliğini pekiştirirken, aynı zamanda yerel hizmetler konusunda da yeni hedeflerin belirtilmesi açısından önemli bir adım oldu.