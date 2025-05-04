Ak Parti, Saldırıya Sert Tepki Verdi

AK PARTİ YETKİLİLERİNDEN ÖZGÜR ÖZEL’E GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Ak Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirilen saldırıya karşı sert tepki gösterdi. Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninden sonra Özel’e yapılan saldırıya dair bir paylaşım yaptı. Ala, paylaşımında, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle lanetliyor, kendisine büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadesine yer verdi.

ŞİDDETİ REDDEDİYORUZ

Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, “Uzlaşı sanatı ve iletişim kabiliyeti olan siyasi mecralarda şiddetin her türlüsünü amasız, ancaksız, fakatsız olarak reddediyor ve menfur saldırıyı kınıyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e, uğradığı saldırı nedeniyle de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” mesajını paylaştı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınamakla birlikte, saldırganın güvenlik güçleri tarafından hemen yakalanıp gözaltına alındığını belirtti. Zorlu, siyasette şiddete yer olmadığını, toplumsal barış ve huzura yönelik her türlü provokasyona karşı çıkmaları gerektiğini vurguladı.

DEMOKRATİK TOPLUMDA ŞİDDETE YER YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Özgür Özel’e yönelik fiziki saldırıyı güçlü bir dille kınayarak, “Demokratik toplum düzeninde şiddete asla yer yoktur. Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür menfur eylemlerin siyasete gölge düşürmesine izin verilmemesi gerektiğini önemle vurguluyoruz.” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, saldırıyı kınayarak, “Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olarak asla tolere edilemez.” ifadesini kullandı.

MİLLET İRADESİNE YAPILMIŞ BİR SALDIRI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, saldırıyı kınayarak, “Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırı, sadece bir kişiye, siyasiye değil; millet iradesine, değerlerimize, örf adet ve ananelerimize yapılmış bir alçaklıktır.” şeklinde konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise, “Toplumsal barışı hedef alan her türlü şiddet ve saldırı girişiminin hukuk önünde mutlaka karşılık bulacağını vurguladı.” dedi.

SİYASETTE PROVOKASYONLARA KARŞI ORTAK SORUMLULUK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir saldırıyı kınayarak, “Demokratik toplum düzeninde şiddete asla yer yok. Bu tür menfur eylemlerin siyasete gölge düşürmesine izin verilmemelidir.” değerlendirmesinde bulundu. Ahmet Baha Öğütken de, “Provokatif saldırılar bu ülkenin kardeşliğine asla gölge düşüremez.” görüşünü ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, yapılan saldırıyı en sert dille lanetleyerek, “Siyaseti provokasyonların, demokrasimizi şiddet olaylarının hedefine oturtmayı amaçlayanlar asla başarılı olamayacak.” şeklinde konuştu.