Ak Parti, Şehit Aileleriyle Buluştu

BULUŞMA VE KATILIMCILAR

Ak Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı, gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi. ‘Terörsüz Türkiye’ teması etrafında gerçekleşen buluşmaya; AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ve meclis üyeleri katıldı.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ MESAJLAR

Bu toplantıda konuşma yapan Çelebi, “Terörsüz Türkiye’nin devletin kadife eldiveni olduğunu” belirtti ve ekledi: “‘Terörsüz Türkiye’, devletin kadife eldivenidir. Milletimizin tavizi değildir, öz güvenidir. Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan nifak tohumlarını, o hançeri çıkarmanın yoludur. ‘Terörsüz Türkiye’ asla bir acziyet ifadesi değildir. Bu mücadelede en büyük zafer, şehit ailelerimizin ve gazilerimizindir. Bu zafer Mehmetçiğe aittir.”

KAZANANIN TÜRKİYE OLACAĞI VURGUSU

Çelebi konuşmasının devamında, başına mavi bere takarak, “‘Mavi bere düşmez yere’ der Mehmetçik. Berenin sağa yatık olması dinimize göre sağa yatırılmamızı ifade eder. Arkasındaki ipler kefenimizin iplerini temsil eder.” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanının, “Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını, şehit ailelerimizi, gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır, atılmayacaktır” şeklindeki ifadelerinin önemine değinerek, bu sürecin şeffaf ve açık bir şekilde yürütüleceğini, kazananın Türkiye olacağını belirtti.

ŞEHİTLERE OLAN SAYGI

Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun da “Kıymetli şehit ailelerimiz, en değerli varlıklarınızı bu vatan için feda ettiniz. Bizler de her daim yanınızda olmayı, derdinizi derdimiz, sevincinizi sevincimiz bilmeyi en önemli görevimiz olarak saydığımızı bilmenizi isterim. Bu buluşma vesilesiyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm şehit ailelerimize sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.