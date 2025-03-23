Ak Parti Sinop Vefa İftarı Düzenledi

VEFA İFTARI PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ak Parti Sinop İl Başkanlığı, partililerle buluşmak amacıyla “Vefa İftarı” programını bir düğün salonunda gerçekleştirdi. Bu etkinlik, katılımcılara samimi bir ortamda bir araya gelme fırsatı sundu.

DEĞİŞİMİN MİMARI: AK PARTİ

İftar programında konuşan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Türkiye’nin AK Parti hükümeti döneminde önemli bir değişim yaşadığını vurguladı. Maviş, “Biz, iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana sadece millete hizmet etmek için çalışıyoruz. Başka bir derdimiz olmadı. 2002’den itibaren yürüttüğümüz mücadelenin nihayetinde bambaşka bir Türkiye’yi birlikte inşa ettik. Türkiye, geçmişle kıyaslanamayacak seviyede büyük bir ilerleme kaydederek çok farklı bir yere ulaştı” şeklinde konuştu.

SÜREKLİ SAHADA OLMA VURGUSU

AK Parti MKYK Üyesi Harun Armağan ise, parti teşkilatının her zaman aktif olduğunu belirtti. Armağan, “Cumhurbaşkanımızın yönlendirmeleri ve teşkilat başkanlığımızın organizasyonuyla, yönetim kurulumuz, Kadın Kolları MKYK’mız, ana kademe ve gençlik kollarımız ile birlikte 81 ilde, 925 ilçede teşkilatlarımızla iftar programlarına katılıyoruz. Hane ve esnaf ziyaretleri yapıyoruz. AK Parti olarak sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman sahadayız” dedi.

RAMAZAN’IN ANLAMI VE TEMENNİLER

İftar programında yer alan İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ise Ramazan ve yaklaşan bayram için iyi dileklerini sundu. Üçüncüoğlu, “Ramazan ayınız ve Kadir Geceniz mübarek olsun. Gelecek Ramazan Bayramı’nızı şimdiden kutluyorum. Ailenizle birlikte hayırlı iftarlar diliyorum” ifadelerini kullandı.