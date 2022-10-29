AK Parti Sözcüsü: Anayasa milletimize karşı borcumuzdur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni anayasının önemine dikkat çekerek bunun millete ve gençlere karşı görevleri olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Anayasa milletimize, gençlerimize karşı borcumuzdur. Türkiye’nin millet iradesine dayanan bir anayasa, hava ve su kadar acil ihtiyacıdır. Bunu inşallah seçimlerden sonra hayata geçirmek üzere daha büyük bir irade ortaya koyacağız” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TRT Haber özel yayınına konuk oldu, gündeme dair soruları yanıtladı.

Çelik’in konuşmasından öne çıkanlar:

Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayalım; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce “Efendiler Cumhuriyeti ilan edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 99 yıl sonra bugün “Türkiye Yüzyılı” dedi.

“Millet iradesine dayanan anayasa gelecek nesillere borcumuzdur”

Anayasa milletimize, gençlerimize karşı borcumuzdur. Anayasa bir milletin toplumsal sözleşmesini ve gelecek vizyonunu ifade eder. Dolayısıyla Türkiye’nin, milletin tamamen alttan yukarıya doğru yaptığı bir anayasanın bir türlü mümkün olmaması aslında milletimize karşı hepimizin borcudur.

Türkiye’nin millet iradesine dayanan bir anayasa, hava ve su kadar acil ihtiyacıdır. Bunu inşallah seçimlerden sonra hayata geçirmek üzere daha büyük bir irade ortaya koyacağız.

Biz Cumhur İttifakı olarak bu borcu ödemeye hazırız, AK Parti olarak bu borcu ödemeye hazırız. Bununla ilgili olarak milletin bize verdiği ödevi yerine getirmeye hazırız. İnşallah 2023 seçimleri bunun için bir milat olacak milletimizi bu anayasa ile buluşturacağız.

Şimdi şöyle bir şey var tabii, Cumhuriyet hepimizin göz bebeği ancak Cumhuriyet en çok gençlere yakışır. Cumhuriyetin geleceğini gençler temsil ediyor.

“‘Dünya beşten büyüktür’ ilkesiyle küresel vesayetle mücadele ediyoruz”

15 Temmuz’da ülkemizin üzerine çöken karanlık vesayeti, kendi milletine silah, tank doğrultan vesayeti yendik, Cumhuriyetimiz geleceğe güvenle bakıyor.

Şimdi, “Dünya beşten büyüktür” ilkesiyle küresel vesayetle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Eksen kayması eleştirisi

Şunu hiç unutmayalım onların eksen kayması var dediği her konuda Türkiye eksenini Ankara merkezli kurmuştur.

Cumhurbaşkanımızın dış politikada Ankara merkezli Türkiye merkezli eksen kurmasına başka odaklar eksen kayması dediler. Dolayısıyla aslında onların eksen kayması diye gündeme getirdiği her konu Türkiye açısından özgün bağımsız dış politika eksenin kuvvetlenmesidir pekişmesidir.

“Terörle mücadele sürüyor”

Terörle mücadelemiz dünyanın en meşru mücadelesidir.

Yapılan sadece terör örgütünün fiziksel yapısının yok edilmesinden ibaret değildir.

Çok daha büyüktür ve bunu Türkiye dışında başarabilecek kaç ülke vardır bilmiyorum. Arkasındaki siyasi projenin darmadağın edilmesidir bu. Çok yüksek bir koordinasyon var. Polisimiz, jandarmamız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz , MİT müthiş bir senkronizasyon içinde.

Bütün bunlar hem siyasi hem diplomatik boyut değerlendirilerek hem operasyonel boyut değerlendirilerek tam bir koordinasyon içerisinde başarıyla yerine getiriliyor.

“CHP siyasi manipülasyon yapıyor”

Hala bu ülkede insanların çeşitli şekillerde geçmişteki dışlanmışlıklarını böyle örtülü bir takım yasa faaliyetleri ile kırılgan halde tutmak doğru bir tutum olmaz. Onun için bunlar yasa dediğinde onun bütün riskleri görülerek anayasa denildi.

Türkiye bu meseleyi sosyolojik olarak psikolojik olarak kapattı. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşme diyorsa çıkacak net bir şekilde özür dileyecek ve bu insanlara hayatları çalınmış gelecekleri çalınmış bu genç kadınlara bir teminat verecek.