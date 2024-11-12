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“AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin Devleti Şarttır”

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İSRAİLLİ YETKİLİLERİN SİYASİ SATRANCI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda şöyle belirtti: “İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor.”

ORTADOĞU’DAKİ BARIŞ ÇÖZÜMÜ

Çelik, bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın, ancak “başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi” ile mümkün olabileceğini vurguladı.

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