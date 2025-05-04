Ak Parti Sözcüsü Çelik, Saldırıyı Kınadı

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

POLİTİKAYA YAPILAN SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

Çelik, saldırının ardından “Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir.” diyerek, bu tür eylemlerin toplumsal barışa zarar verdiğine vurgu yaptı.