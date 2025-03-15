Ak Parti Sözcüsü Çelik’ten Türkiye Mesajı

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI ÖNEM TAŞIYOR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık yoktur. Bir al ver süreci yoktur. Herhangi bir müzakere yoktur. Hedef terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır” açıklamasında bulundu. Çelik, AK Parti Yalova İl Başkanlığı Vefa İftarı’na katıldıktan sonra, Türkiye ve çevresindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın, ülke ve bölge için taşıdığı önemin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Son zamanlarda Türkiye’nin uluslararası alandaki öneminin arttığını ifade eden Çelik, “Yukarımızda Rusya-Ukrayna Savaşı, aşağıda, güneyde Gazze’deki soykırım, Suriye’deki gelişmelere baktığımızda, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi Türkiye için vazgeçilmezdir” dedi. Çelik, Avrupa’daki medyada Türkiye’nin manşetlerde yer aldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin önemli bir gündem maddesi haline geldiğini aktardı. “Düne kadar bizi eleştirenler şimdi Türkiye’nin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor” diyen Çelik, bu durumun, Türkiye’nin uluslararası alandaki rolünün ve Cumhurbaşkanlığı yönetiminin takdir edildiğini gösterdiğini vurguladı.

AVRUPA’NIN TÜRKİYE’YE İHTİYACI VAR

Çelik, Avrupa’nın Türkiye’ye duyduğu ihtiyacı da şu şekilde dile getirdi: “Avrupa Birliği küresel bir güç olmak istiyorsa, bunun yolu Türkiye ile en yakın ilişkileri kurmaktan geçiyor. Maalesef bunu zamanında anlamadılar; şimdi ise güçlenmesi için çabalıyorlar.” Türkiye’nin büyük dönüşümlerle uluslararası sahnede güçlü bir konumda yer aldığını belirten Çelik, “Bu kadar çok merkezli krizi dirayetle yöneten bir lidere sahip olmamız, ülkemizi dünya politikasının en önemli meselelerinde söz sahibi yapmıştır” diye ekledi.

MEZHEPÇİLİK VE SİYASİ PROVOKASYONLAR

Çelik, CHP milletvekillerinin geçtiğimiz günlerde yaptığı provokasyonları eleştirdi. Suriye’deki çatışmalardan bahseden Çelik, “Suriye’deki Sünniler, Aleviler, Kürtler, Şiiler, Nusayriler, Dürziler kardeşimizdir” ifadelerini kullandı. Mezhepçilik konusunu da gündeme getirerek, “Siyasi mezhepçilik zehirdir” dedi. CHP’nin siyasi söylemlerinin zarar verdiğini belirten Çelik, “Biz yalan siyasetine karşı deneyimliyiz ve sürekli temas halindeyiz” açıklamasında bulundu.

CHP’NİN İÇ POLİTİKASI

Çelik, CHP’nin iç politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesini anlamasının zaman aldığını ifade etti. “CHP’nin tek gündemi var, o da genel başkanlık adayları” diyen Çelik, kendilerinin Türkiye’nin geleceği için sürekli çalışacaklarını vurguladı. “Siyasi mezhepçilikten uzak durarak, sürekli olarak kardeşlerimizle birlikte olacağız” dedi.

HEDEF: TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Çelik, Türkiye’nin terör belasından kurtulmasının önemli olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, Türkiye’yi terör belasını aşması için büyük bir fırsat oluşturuyor” ifadelerine yer verdi. “Hedef terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır” diyen Çelik, bu uğurda yürütülen mücadelenin devam edeceğini belirtti.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A DESTEĞİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilere karşı durduklarını vurgulayan Çelik, “Milletimizin desteğiyle onları sandıkta yendik. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyoruz” açıklamasında bulundu. Programa katılan diğer partililerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerini yineleyen Çelik, gelecekte Türkiye için yapılacak çalışmalara odaklanacaklarını kaydetti.