AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanımız yıkım siyasetini bertaraf etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi başarılarına dikkat çekti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ”Milletin doğrudan oylarıyla göreve gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dirayetli liderliği ile demokrasimize yönelik her türlü yıkım siyasetini bertaraf etti; her hizmet alanında tarihi yatırımlara ve reformlara imza atmaya devam ediyor. Hak ve menfaatlerimizin korunması için dün Abdülhamid Han gemisinin göreve başlama töreni yepyeni bir atılımın işareti oldu” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı seçilmesinin 8. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin siyasi, sosyal ve yapısal dönüşümüne öncülük eden Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 8 sene önce bugün milletimizin büyük teveccühü ile seçildi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı makamının milletimizin oylarıyla doğrudan seçilmesi büyük bir dönüm noktasıdır. Milletin kayıtsız şartsız özne olarak devlet idaresini belirlemesinde yeni bir aşamadır. Vesayet düzeninin son bulmasında büyük bir atılımdır.

Milletin doğrudan oylarıyla göreve gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dirayetli liderliği ile demokrasimize yönelik her türlü yıkım siyasetini bertaraf etti, her hizmet alanında tarihi yatırımlara ve reformlara imza atmaya devam ediyor. Hak ve menfaatlerimizin korunması için dün Abdülhamid Han gemisinin göreve başlama töreni yepyeni bir atılımın işareti oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıma azmiyle görev yapmaya devam ediyor.