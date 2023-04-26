AK Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığı gayet iyi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığının gayet iyi olduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığının gayet iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında rahatsızlandı.

Çelik, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” paylaşımında bulundu.