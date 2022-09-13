AK Parti Sözcüsü: Ermenistan saldırganlıklara son vermeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan’nın saldırgan tavrını eleştirdi ve Azerbaycan’ın meşru haklarına saygı duyulması gerektiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Azerbaycan’ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için Ermenistan’ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan’ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır.” ifadelerini kullandı.