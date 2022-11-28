AK Parti Sözcüsü: Hukuki süreci takip edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Göztepe-Altay maçında çıkan olaylara dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar sonrası açıklama yaptı. Çelik, ”Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, “Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü, yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz” mesajını paylaştı.

“Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz” diyen Çelik, hukuki sürecin takip edileceğini söyledi.

”Bu saldırganlar Göztepe ve Altay’ı temsil edemez”

Ömer Çelik, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

”Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü. Yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz. Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir. Yaralanan taraftarlara ve saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e geçmiş olsun. Bu saldırganlar Göztepe ve Altay’ı temsil edemez. Tüm vatandaşlarımız provokatörlere karşı dikkatli olmalıdır. Sporun ruhuna ve huzurumuza gölge düşürmeye çalışanlar gereken cezayı alacak.”