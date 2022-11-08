AK Parti Sözcüsü: Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın olay yaratan sözlerine tepki gösterdi.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor” sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Çelik; Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir.