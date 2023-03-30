AK Parti Sözcüsü: Londra’daki faşistlerin tavrını lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Londra’da Ersin Tatar’a yapılan saygısızlık hakkında konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Londra’da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın konvoyunun önünü keserek “Kıbrıs Rum’dur, Tatar’a ölüm” sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Londra’da gerçekleştirilen sözlü saldırıya tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Londra’da KKTC Cumhurbaşkanı Sn Ersin Tatar’ın konvoyunun önünü keserek “Kıbrıs Rum’dur, Tatar’a ölüm” sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz. İngiliz makamları Kıbrıs Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanı olan Sn Tatar’ın güvenliği konusunda azami titizliği göstermelidir.” ifadelerini kulandı.

Olay

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, İngiltere’deki King’s College London’da (KCL) katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişi, Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istendi. Tatar’ın gelişini protesto eden grup, üniversite binası önündeki güvenlik görevlileri tarafından dağıtıldı.