AK Parti Sözcüsü: NATO üyeliğini sorgulamak aptallıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, skandal yaratan eylem sonrası İsveç ile yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs’ı işaret ettiği seçim açıklamasıyla ilgili “Tarih artık kesinleşti.” dedi. Kuran provokasyonu sonrası İsveç’le yaşanan gerilimle ilgili konuşan Çelik, “3’lü mekanizmayı biz istemedik, onlar bu duruma getirdiler. Masada ilerleme değil, gerileme var. Bu noktaya getiren İsveç’in kendisi oldu. İsveç verdiği hiçbir sözü tutamadı.” sözlerini sarf etti. Çelik, Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulayanlara ise çok sert tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Bursa’da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 10 Mart’ı işaret ederek “14 Mayıs için seçim yetkimi kullanacağım.” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu sözlerini katıldığı bir televizyon programında değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “seçim tarihi artık kesinleşti.” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasını öneren eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un sözlerini değerlendiren Sözcü Çelik, “NATO’dan Türkiye’yi çıkarmayı söyleyenlerin sözleri akıl tutulmasıdır. Söz konusu olamaz. Biz NATO’nun kurucu ülkelerindeniz. Bunların bunu konuşmaya hakkı yok. Konuştukları şey NATO’yu lav etmek olur. Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulamak aptallıktır.” ifadelerini kullandı.

CNN Türk’e konuşan Ömer Çelik’in konuşmasından satır başları şöyle:

Öteden beri Rusya’ya dönük olarak tehdide yönelmiş bir Avrupa var. Ama kendi içindeki tehdidi göremedi. Bu da aşırı sağ. Bunlar neye karşılar. Avrupa demokrasisine karşılar. AB’ye karşılar. Bunların refleksi tarihlerine baktığımızda 2. Dünya Savaşı’ndan önce Yahudileri hedef olarak gösteriyorlar şimdi Müslümanları gösteriyorlar. AB’nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini gören ülkeler bu aşırı sağ gruplara çok fazla destek veriyorlar.

“BUNLARIN HEPSİ NAZİ”

Cumhurbaşkanımız güçlü bir figür, onların düşman olduğu değerler açısından. Bunların hepsi Nazi aslında. Bu durum son derece tehlikeli. En tepede bir Erdoğan düşmanlığı var, onu kaldırdığınızda Türkiye, İslam göçmen düşmanlığı var. Aslında onu da kaldırdığınızda AB değerlerine karşılık var. Bunlar bildiğiniz faşistler.

Rusya Ukrayna savaşı ortaya çıktıktan sonra modern Avrupa değerleri değil, AB öncesi her bir ulus kendi değerleri üzeri bir yapıdan gitmek istiyorlar. Almanya’dan tutun Fransa’ya kadar merkez siyasetin bunlara karşı anlayışlı göstermesi, her seferinde aşırı sağı daha yükseltmiş oluyor.

“TABİİ Kİ BİR ZAAF SÖZ KONUSU”

İçeriden bir sabotaj var. İsveç ve aşırı sağ grupların güçlü olduğu yapılar var. İsveç Başbakanı diyor ki; Bu eylemleri yapanlar bizim NATO’ya üye olmamızı engelliyor. Bunlar sizi engelliyorsa ve siz buna karşı bir şey yapamıyorsanız tabii ki bir zaaf söz konusu. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maketinin yakılmasını biz kabul etmeyiz” dediler, ama bundan sonra bütün eylemleri ifade özgürlüğüne sokuyorlar.

Burası yargı sistemim böyle diyor. O zaman terörle mücadele yasasını değiştirin. Bu bir terör eylemidir. Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan eylem tamamen terör eylemidir ve terör eylemi muamelesi görmelidir. İfade hürriyetini de yok eden bir durumdur bu.