Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşım yaptı

FIRAT KALKANI HAREKATI’NIN ANLAMı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat Kalkanı Harekatı’nın dokuzuncu yılı vesilesiyle bir paylaşım gerçekleştirdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yakın bölgemize dönük emperyalist planların başında sınırı bölgelerimize yakın yerlerde ‘terör devletçikleri’ kurmak vardı” ifadelerini kullandı. Emperyalist güçlerin, terör örgütleri aracılığıyla bölgede istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını belirten Çelik, bu tehditlerin “adreslerini” ve “araçlarını” net bir şekilde tespit ettiklerini söyledi.

TAVİZSİZ BİR İRADE

Cumhurbaşkanının bu tehditlere karşı kararlı bir duruş sergilediğini vurgulayan Çelik, “Cumhurbaşkanımız bu tavizsiz iradesini ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diye ifade etti” şeklinde konuştu. Suriye’deki terör örgütleri üzerinden ülkemizi tehdit edenlere karşı Cumhurbaşkanının, Başkomutan olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne emir vermesiyle, “bir gece ansızın” Fırat Kalkanı Harekatı’nın gerçekleştirildiğini aktardı. Çelik, “Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki ’emperyalist adresler’e gereken cevap verildi” diyerek milli güvenliğin asla pazarlık konusu olamayacağını belirtti.

MİLLİ GÜVENLİK VURGUSU

Fırat Kalkanı Harekatı’nın dokuzuncu yıl dönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tarihindeki şan ve şereflerin selamlandığını ifade eden Çelik, “Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayat diliyoruz” diyerek paylaşımını sonlandırdı. Bu harekatın, vatanımıza yönelik tehditlerle gerektiğinde karşılık verme kararlılığının altını çizdiği görüldü.