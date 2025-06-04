Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Pkk’nın Feshedilmesi Ve Silah Bırakması Zorunlu” Dedi

PKK’NIN FESHİ VE SİLAH BIRAKMA GEREKEN BİR KONUDUR

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “PKK terör örgütünün bütün şubeleri ve uzantılarıyla ve illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi ve silah bırakılması gerekmektedir. Bütün bu çerçevenin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle SDG’nin bir görüşmesi, onların söylediği manada resmi bir görüşmesi olmamıştır. Onlar ne zamanki silah bırakırlar ve bu dediğimiz çerçeve gerçekleşir, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde, o zaman tabii ki herkesle görüşülebilir” ifadelerini kullandı. Çelik, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Bayram tebrikleriyle sözlerine başlayan Çelik, “Katliam şebekesinin başındaki Netanyahu çapraz sorguya alındı, yolsuzluktan. Bu çapraz sorguda, yaklaşık olarak 1788 kere yabancı basına yansıyan bu rakama bilmiyorum diyor, hatırlamıyorum diyor. Kendi ülkesinde ağır bir şekilde her türlü usulsüzlükten, yolsuzluktan yargılanan birisi, insan öldürerek katliam gerçekleştirerek ve soykırım siyasetine imza atarak kendi kişisel durumunu kurtarmaya çalışıyor. Maalesef dünyada izliyor. Ama önünde sonunda uluslararası mahkemelerde yargılanacak. Gazze soykırımı altında bayram kutlamak çok da anlamlı değil. Yeryüzünde bir bayram kutlanacaksa elbette ülkemizde şehit ve gazi ailelerimizin bayramı, yeryüzünde de Gazze’nin asil kadınları ve soylu halkının bayramıdır” açıklamasında bulundu.

ADIMLAR ATILMAKTA OLUNCA RESMİ GÖRÜŞMELER GÜNDEMDE OLACAKTIR

Çelik, “SDG’nin başındaki ismin Türkiye’deki yetkililerle resmi bir teması var” ifadelerine yönelik “Burada sürecin adını net koyalım. Sürecin adı PKK’nın kendisini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesidir. Yani bu sadece bir söylem olarak kalmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok net bir şekilde ifade ettiler. PKK terör örgütünün bütün şubeleri ve uzantılarıyla ve illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi gerekmektedir ve silah bırakılması gerekmektedir. Avrupa’da biliyorsunuz ya da dünyanın başka yerlerinde illegal yapılanmalar vasıtasıyla terörün finansmanı bu mekanizmalar üzerinden işlemektedir. Dolayısıyla terörün finansmanı ya da ideolojisini yaymakla ilgili bir takım oluşumların da kendisini feshetmesi gerekir ve bu da Türkiye’nin kuracağı mekanizmalarla doğrulanacaktır. Teyit edilecek. Dolayısıyla geçmişte yaşadığımız deneyimler de dikkate alınarak Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü silah bırakıyor mu, bırakmıyor mu? Bırakıyorsa ne düzeyde bırakıyor ve bu silahları teslim ediyor mu? Bununla ilgili mekanizmaları hazır” şeklinde konuştu.

SDG’NİN SİLAHLARI SURİYE’DE TESLİM EDİLECEKTİR

Çelik, Suriye hükümetiyle SDG arasında bir anlaşma yapıldığına dikkat çekerek, “Bu anlaşma çerçevesinde o bölgeleri Suriye’ye, Suriye merkezi hükümetine bırakacak, SDG ve silahlarını teslim edecek. Ondan sonra teröre karışmamış unsurlar parti mi kurarlar, orada siyasi faaliyet mi yaparlar, bu Suriye otoritesinin bileceği bir iştir. Bütün bu çerçevenin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle SDG’nin bir görüşmesi, onların söylediğim manada resmi bir görüşmesi olmamıştır. Onlar ne zaman silah bırakırlar ve bu dediğimiz çerçeve gerçekleşir, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde, o zaman tabii ki herkesle görüşülebilir” şeklinde ifade etti.

SURİYE’DE TEHDİT OLUŞTURAN YAPILARA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR

Çelik, “Bölgemizde terör örgütleri vasıtasıyla büyük güçlerin vekalet savaşları verdiğini” belirterek, “Geçmişte de gördük, anlaşmadan memnun olmayanların zaman zaman burnumuzun dibinde bir takım terör devletçikleri kurmaya çalıştıklarını da gördük. Hangi terör örgütü olursa olsun sınırımızın dibinde böyle bir devletçik veya yapı oluşmasına müsaade etmeyeceğiz dedik. Dolayısıyla Suriye’nin toprak bütünlüğüne halel getiren, Türkiye için tehdit oluşturan hiçbir yapıya da burada müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA MASA KALKMADI, ADIMLAR ATILMAKTADIR

Çelik, Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki barış masasının İstanbul’da kurulmasına ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız her iki tarafla da, hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla da görüşen yegane liderdir. Yani Rusya tarafıyla görüşenler Ukrayna tarafıyla görüşemiyorlar. İstanbul’daki toplantıdan bir gün önce büyük bir saldırı oldu. Buna rağmen masa ortadan kalkmadı. Barışın bugünün yarın temin edilmesi konusunda bir noktada değiliz, ama o noktaya doğru adım adım gittiğimiz bir iradeye işaret ediyor” dedi.

YENİ ANAYASA İÇİN İLK TOPLANTI BAYRAM SONRASI YAPILACAKTIR

Ömer Çelik, yeni Anayasa konusunun partinin gündeminde olduğunu vurgulayarak, “Yeni Türkiye’nin bir bakıma nüfus kimliği olması bakımından, yeni anayasayı bu çerçevede yapacağız. ‘Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak’ ilkesidir. Bayramdan sonra ilk toplantıyı yapacağız” açıklamasında bulundu.