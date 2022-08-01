AK Parti Sözcüsü, Twitter’dan açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan tahıl sevkiyatına dair açıklama yaptı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna’dan yola çıktı” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın taraflara güven veren diplomasisi çözümler üretmeye devam ediyor. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna’dan yola çıktı. Tüm dünya için hayırlı olsun. Bu sürecin sorunsuz işlemesini umuyoruz. Türkiye, krizlerin çözümünde güvenilir bir merkezdir. Savaşla beraber dünya genelinde gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bu çözümün üretilmesi tüm dünya barışı için atılmış bir adımdır” ifadelerini kullandı.