AK Parti Sözcüsü: Zafer Partisi ile HDP yan yana gelemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun ya HDP’ya ya Zafer Partisi’ne yalan söylediğini iddia etti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Zafer Partisi’nin, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu deseklemesine ilişkin olarak, “Zafer Partisi’nin durduğu yerle HDP’nin durduğu yer birbirinin zıttı. Bu iki uç yan yana gelemez” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, “Kılıçdaroğlu ya HDP’ye ya Zafer Partisi’ne yalan söylüyor. İlk defa bir CHP Genel Başkanı, terör meselesinde bu kadar muğlak bir çizgide duruyor. teröre destek veren siyasetin zımni onayını almaya çalışıyor. Birdenbire 14 Mayıs’tan sonra milliyetçilikle ilgili pankartlar astılar. Bunun daha büyük tepki yarattığını görüyoruz. Hudut namustur diyorlar. Tezkereye HDP’yle birlikte CHP karşı çıktı. Şu anda yaptıkları şey pankart siyaseti” diye konuştu.

HDP’nin ikinci tur kararını da değerlendiren Çelik şöyle konuştu:

“Açık konuşmak lazım. Siyaset kurumu legal alanda kalsa bizim de görünür üzerinden eleştiri getirmemiz lazım. Ama legal alanda kalmıyorlar. HDP 24 saat kazanmak istedi, Kandil’den gelen mesajı öğrenmek için. Kandil de dış istihbaratlardan gelecek talimatı bekliyordu. Zafer Partisi’yle Kılıçdaroğlu’nun ittifakı karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini söylüyorsa, kendi siyaseti açısından HDP kendi seçmenine yalan söylüyor demektir. Ortaya çıkan tablo açık. Bölgeyi terör üzerinden dizayn etmek isteyen emperyalist gruplar var, Kandil bunun lejyonerliğini yapan bir yapıdır. HDP içinde adaylar tartışılıyor, Kandil’den mücadeleye zarar vermeyin yaklaşımı ortaya koyuyorlar. Zafer Partisi’nin durduğu yerle HDP’nin durduğu yer birbirinin zıttı. Bu iki uç yan yana gelemez. Kılıçdaroğlu getireceğini iddia ediyor. Kılıçdaroğlu, dün imzaladığı mutabakatla Millet İttifakı’nı fiilen dağıtmıştır.”