AK Parti Sözcüsü’nden HDP açıklaması: Kandil’in talimatını beklediler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu’nu destekleyecekleri sinyali veren HDP ve YSP’nin kararını yorumladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 28 Mayıs’ta gerçekleşecek. 14 Mayıs’taki ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamlarken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy almıştı.

İkinci tur seçimlerine son 2 gün! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayınca gözler HDP’ye çevrilmişti.

Bugün açıklama yapan ve tek seçeneğin Erdoğan’ı değiştirmek olduğunu söyleyen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan isim vermeden 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı iknci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek seçmenlerinden destek istedi. Açıklamada, ’14 Mayıs’taki tutumumuz değişmedi, 2 turda da aynen devam edecek’ dedi.

NTV canlı yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in HDP’nin ikinci tur kararıyla ilgili açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

“LEGAL ALANDA KALMIYORLAR”

“Açık konuşmak lazım. Gelinen noktada nihjayetinde siyaset kurumu legal alanda kalsa bizim de bu legal alan içerisinde görünür üzerinden bir eleştiri getirmemiz lazım. Ama legal alanda kalmıyorlar, başka ilişki içerisinde hareket ediyorlar.

Dün arkadaşlarla konuşurken dediler ki, ‘Ertelediler, itiraz edecekler’, ‘Hayır’ dedim. ‘Ben itiraz edeceklerini düşünmüyorum’ dedim. Bir 24 saat kazanmak istiyor HDP. Kandil’den gelen mesajı bekleyecektir. ‘Kandil de bir takım dış istihbarat servislerinin kendilerine vereceği talimatı bekleyecektir.’ diye arkadaşlara söyledim. Bunu söylemek lazım.

“HDP KENDİ SEÇMENİNE YALAN SÖYLÜYOR”

Burada net bir şey ortaya çıkmıştır. Zafer Partisi’nin HDP’nin kendi çizgisi açısından söylüyorum bunu. Zafer Partisi ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu ittifakı arasında HDP halen ‘Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum’ diyorsa kendi siyasi çizgisi açısından HDP kendi seçmenine yalan söylüyor demektir. Net bir tablo çıkmıştır ortaya.

“TALİMAT KANDİL’DEN GELİYOR”

Burada bakılan şey Kandil’in nerede konumlanacağıdır, PKK’nın nerede konumlanacağıdır. Bu çerçevede olmuştur. Şimdi bu çerçeveye baktığınızda ortaya çıkan tablo açıktır. Bölgeyi terör üzerinden dizayn etmek isteyen bir takım emperyalist odaklar var. Kandil bunlara lejyonerlik yapan bunun karşılığını da veren bir yapıdır.

Gördünüz aday belirleme sürecinde HDP içerisinde adaylar tartışılıyor. Kandil’den geliyor, diyor ki, ‘Adayları bile tartışmayın. Bu süreçte verdiğimiz mücadeleye zarar vermeyin’ gibisinden bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Bu çok açık…”