AK Parti Sözcüsü’nden Marmaris yangını açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün başlayan ve söndürme çalışmaları süren Marmaris yangını hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Marmaris’teki yangına ilişkin provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmamasını istedi. Çelik, orman yangınına hemen müdahale edildiğini hatırlatarak “Devletimiz tüm varlığıyla vatandaşlarımızın yanındadır” dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangın dün akşam saatlerinden beri devam ederken yaklaşık 1 saat önce Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangının büyük ölçüde kontrol alındığını duyurmuş ve müdahalenin hala devam ettiğini belirtmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris’e “geçmiş olsun” dileklerini iletti ve konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

‘PROVAKASYON AMAÇLI AÇIKLAMALARIN DİKKATE ALINMAMASI GEREKİR’

Devletin tüm varlığıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Çelik, şu sözlerle açıklamasına devam etti:

“Yangına dakikalar içinde müdahale edilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın sadece resmi açıklamaları takip etmesi önemlidir. Yalan haber yayan ve provokasyon amaçlı açıklamaların hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerekir. Yangına karadan ve havadan tüm imkanlarla müdahale eden ekiplerimizin fedakarca çalışmalarına teşekkür ediyoruz. Tecrübeli ekiplerimizin insanüstü gayretle çalışmaları her türlü takdiri hak etmektedir.”